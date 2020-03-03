Сластенин запретил подчиненным вызывать глав муниципалитетов на правительственные заседания в Магасе

«В рамках распоряжения Владимира Сластенина изменён режим проведения заседаний», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что глав администраций не будут регулярно собирать из разных населенных пунктов на совещания правительства — актуальные вопросы будут решаться с помощью видеоконференций. Им не придется каждый день ездить в Магас, преодолевая большие расстояния.

Руководители городских и районных администраций будут приглашаться на правительственные заседания лишь в исключительных случаях, когда основные вопросы повестки дня будут касаться социально-экономического развития непосредственно вверенных им территорий. Совещания в режиме видеоконференции с ними будут проводить как глава правительства, так и вице-премьеры.

Раньше им за день приходилось принимать участие в двух, иногда и в трех совещаниях продолжительностью более полутора-двух часов. Особенно затруднительно было ездить в столицу чиновникам из отдаленных Малгобекского и горного Джейрахского районов.

«Для того чтобы добраться до Магаса на легковом автомобиле главе Малгобекского района приходилось проехать почти 52 км, тратя при этом более 50 минут, а расстояние между Джейрахским районом и столицей еще больше — 56,5 км», — добавил представитель правительства.

По его словам, потенциал снижения временных затрат — один из наиболее убедительных доводов в пользу видеоконференций.

Решение принято для экономии расходов на поездки, повышения эффективности использования рабочего времени, которое муниципальные чиновники могут направить на изучение и решение вопросов граждан на местах, чаще проводить с ними встречи, выезжать на проблемные участки. Он уверен, что, в конечном счете, все это положительно скажется на качестве и объеме работы органов местного самоуправления.