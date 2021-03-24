СКР завершил дело 12 фигурантов об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч.1,4 ст. 205.4, п. «б» ч.3 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем; террористические акты и организация их совершения; незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)», — сказано в релизе.

Отмечается, что указанное террористическое сообщество было создано в угоду личным интересам его организаторов, которые намеревались подорвать политическую, экономическую и социальную обстановку в республике, а также нарушить нормальное функционирование органов государственной власти и социальных институтов.

Руководителями террористического сообщества и его участниками в 2018-2019 годах последовательно спланировано два террористических акта, выразившихся в вооруженных нападениях на начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Совершением этих преступлений обвиняемые, желая посеять страх среди населения, намеревались продемонстрировать мнимое превосходство над органами власти и государственными военизированными формированиями, готовность открыто применять в общественных местах огнестрельное оружие против сотрудников правоохранительных органов и создать видимость их неспособности эффективно охранять общественный порядок.

Целями содеянного явились дестабилизация деятельности органов власти и оказание на них воздействия для принуждения к отказу от выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, совершенных и совершаемых организаторами, руководителями, участниками террористического сообщества и лицами из их окружения.

По данным СКР, в результате первого нападения, произошедшего 12 января 2019 года на участке автодороги Р-217 «Кавказ» участниками террористического сообщества обстрелян следовавший из соседней республики автомобиль с находящимся внутри Эльджаркиевым.

В результате пострадали двое гражданских лиц, один сотрудник полиции получил тяжелые огнестрельные ранения, а боец Росгвардии скончался от них. Сам Ибрагим Эльджаркиев тогда не пострадал. Второе нападение на него совершено 2 ноября того же года уже в Москве, вследствие чего Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в одном из городских стационаров, скончались на месте.

И первому, и второму нападению предшествовала длительная слежка за жертвой, в том числе в составе нескольких специально сформированных для этого групп.

В ближайшее время сторона защиты приступит к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В розыск по уголовному делу на данный момент объявлено еще 13 человек.