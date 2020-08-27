Коронавирус

СКР отреагировал на видеообращение ингушских медиков о невыплате «ковидных» надбавок

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Следственные органы проверяют информацию о невыплате работникам станции скорой медпомощи региона надбавок за работу с зараженными коронавирусом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского управления СКР.

«По обращению работников станции скорой медицинской помощи начата проверка в порядке ст. 144 УПК РФ по факту невыплаты стимулирующих надбавок за работу с больными коронавирусной инфекцией Covid-19», — отметил представитель ведомства.

По данным республиканского оперативного штаба, по состоянию на 26 августа всего проведено 60 412 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По результатам исследований — 4 256 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки — 24. Умерших за сутки нет, всего жертвами коронавируса оказались 76 пациентов. Выздоровевших — 3 803 человека", — сказал собеседник газеты.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что работники станции скорой помощи, задействованные в борьбе с коронавирусом, не получили обещанные Президентом РФ стимулирующие выплаты.

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