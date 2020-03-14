Скоропостижно скончался журналист Магомед Ханиев

Профессионал своего дела, Ханиев более 30 лет был в журналистике. Работал на ГТРК «Ингушетия», комментировал футбольные матчи с участием республиканского клуба «Ангушт», вел спортивные передачи на телевидении.

В последние годы работал в республиканской Общенациональной газете «Сердало». Обращался не только к спортивным темам, но и к актуальным вопросам общественно-политической жизни.

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Магомеда.

Дала гешт долда!

Свои соболезнования семье Ханиева выражает и председатель ингушского отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков.

Дала къахетам болба!