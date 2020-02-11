Сколько нужно гигабайт современному пользователю? МТС посчитала...

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МТС проанализировала предпочтения жителей Ингушетии и других регионов России при выборе смартфонов в 2019 году. Более 86% пользователей выбирали устройства с объемом памяти менее 64 ГБ и компенсировали недостающий объем физического хранилища облачными сервисами и картами памяти. На смартфоны с объемом встроенной памяти 256 ГБ и более в 2019 году пришлось порядка 2% от общего количества проданных гаджетов в России.

Большинство покупателей в 2019 году приобретали гаджеты с 32 ГБ и 64 ГБ встроенного хранилища. Такие девайсы заняли соответственно 34,9% и 21% рынка в натуральном выражении. Высокая доля остается у смартфонов с 16 ГБ памяти — 16,3%, и 8 ГБ — 14,4%. Устройства с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти в 2019 году заняли всего 2,1% российского рынка в натуральном выражении.

По мнению аналитиков розничной сети МТС, наиболее распространенные смартфоны с 32 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти позволяют установить достаточное количество приложений, а объемные файлы, такие как видео или фотографии, хранить в облаке или смотреть посредством стриминговых сервисов. Такой конфигурации способствовали доступные пакетные и безлимитные тарифы мобильного интернета, развитая мобильная сеть передачи данных в России и рост популярности пользовательских облачных систем хранения.

В 2019 году размер приложений и контента для смартфонов продолжил расти. В частности, из-за обновлений программ, выхода нового софта, увеличения размера снимков и видеороликов, который происходит в результате улучшения качества мобильной съемки в смартфонах. В 2019 году среднее разрешение камеры составило 19 Мп. Годом ранее этот показатель составлял 13 Мп.

Постепенное увеличение количества приложений и их размера, а также снижение стоимости гаджетов с большим объемом памяти, привело к тому, что в 2019 году с низких значений начали расти устройства с накопителем на 128 ГБ. Их доля в натуральном выражении выросла до 11,3% с 2,7% годом ранее. Доля девайсов с 8 ГБ и 16 ГБ в 2019 году впервые начала снижаться, так как такой объем не позволяет современным абонентам комфортно пользоваться всеми возможностями гаджета.

Доля смартфонов в натуральном выражении:

Объем памяти

Доля в 2018 году

Доля в 2019 году

8 ГБ и меньше

24,9%

14,4%

16 ГБ

27,7%

16,3%

32 ГБ

29,3%

34,9%

64 ГБ

13,9%

21%

128 ГБ

2,7%

11,3%

256 ГБ и больше

1,5%

2,1%

 

Доля смартфонов в денежном выражении:

Объем памяти

Доля в 2018 году

Доля в 2019 году

8 ГБ и меньше

7,9%

3,8%

16 ГБ

16,3%

6,9%

32 ГБ

32,1%

25,7%

64 ГБ

30%

32%

128 ГБ

6,4%

30,4%

256 ГБ и больше

7,3%

9,7%

 

Комментарии 1

Елена 11 февраля, 2020 - 14:50
Да, 128 дорого, а 32 маловато. 64 в самый раз

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