Сколько нужно гигабайт современному пользователю? МТС посчитала...

Большинство покупателей в 2019 году приобретали гаджеты с 32 ГБ и 64 ГБ встроенного хранилища. Такие девайсы заняли соответственно 34,9% и 21% рынка в натуральном выражении. Высокая доля остается у смартфонов с 16 ГБ памяти — 16,3%, и 8 ГБ — 14,4%. Устройства с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти в 2019 году заняли всего 2,1% российского рынка в натуральном выражении.

По мнению аналитиков розничной сети МТС, наиболее распространенные смартфоны с 32 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти позволяют установить достаточное количество приложений, а объемные файлы, такие как видео или фотографии, хранить в облаке или смотреть посредством стриминговых сервисов. Такой конфигурации способствовали доступные пакетные и безлимитные тарифы мобильного интернета, развитая мобильная сеть передачи данных в России и рост популярности пользовательских облачных систем хранения.

В 2019 году размер приложений и контента для смартфонов продолжил расти. В частности, из-за обновлений программ, выхода нового софта, увеличения размера снимков и видеороликов, который происходит в результате улучшения качества мобильной съемки в смартфонах. В 2019 году среднее разрешение камеры составило 19 Мп. Годом ранее этот показатель составлял 13 Мп.

Постепенное увеличение количества приложений и их размера, а также снижение стоимости гаджетов с большим объемом памяти, привело к тому, что в 2019 году с низких значений начали расти устройства с накопителем на 128 ГБ. Их доля в натуральном выражении выросла до 11,3% с 2,7% годом ранее. Доля девайсов с 8 ГБ и 16 ГБ в 2019 году впервые начала снижаться, так как такой объем не позволяет современным абонентам комфортно пользоваться всеми возможностями гаджета.

Доля смартфонов в натуральном выражении:

Объем памяти Доля в 2018 году Доля в 2019 году 8 ГБ и меньше 24,9% 14,4% 16 ГБ 27,7% 16,3% 32 ГБ 29,3% 34,9% 64 ГБ 13,9% 21% 128 ГБ 2,7% 11,3% 256 ГБ и больше 1,5% 2,1%

Доля смартфонов в денежном выражении: