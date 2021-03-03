СК России установил личности всех соучастников покушений на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии
СК России установил всех соучастников покушений на главу Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который был застрелен вместе с братом в ноябре 2019 года в Москве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Следственный комитет.
«Следственный комитет РФ поименно установил практически всех организаторов и исполнителей покушений на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, в ходе которых погибли сам полицейский, его брат и охранник из Росгвардии. Акции, по версии следствия, совершили участники целого террористического сообщества, которое было сформировано около восьми лет назад», — говорится в сообщении.
Первое покушение на Эльджаркиева было совершено в январе 2019 года, когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию. Его машину обстреляли из автоматов, в результате погиб сотрудник Росгвардии, сам Эльджаркиев не пострадал. Вечером 2 ноября 2019 года на улице Академика Анохина в Москве Эльджаркиева и его брата застрелили. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся.
18 ноября 2019 года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Позднее по подозрению в причастности к убийству и покушению на убийство были арестованы более 13 человек. Кроме этого, на причастность к содеянному следователи проверяли еще 30 человек.
Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия»). Некоторым из них были также предъявлены обвинения в преступлениях террористического характера, вину никто не признает.