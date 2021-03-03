Следком

СК России установил личности всех соучастников покушений на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии

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СК России установил всех соучастников покушений на главу Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который был застрелен вместе с братом в ноябре 2019 года в Москве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Следственный комитет.

«Следственный комитет РФ поименно установил практически всех организаторов и исполнителей покушений на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, в ходе которых погибли сам полицейский, его брат и охранник из Росгвардии. Акции, по версии следствия, совершили участники целого террористического сообщества, которое было сформировано около восьми лет назад», — говорится в сообщении.

Первое покушение на Эльджаркиева было совершено в январе 2019 года, когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию. Его машину обстреляли из автоматов, в результате погиб сотрудник Росгвардии, сам Эльджаркиев не пострадал. Вечером 2 ноября 2019 года на улице Академика Анохина в Москве Эльджаркиева и его брата застрелили. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около 10 раз и скрылся.

18 ноября 2019 года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Позднее по подозрению в причастности к убийству и покушению на убийство были арестованы более 13 человек. Кроме этого, на причастность к содеянному следователи проверяли еще 30 человек.

Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия»). Некоторым из них были также предъявлены обвинения в преступлениях террористического характера, вину никто не признает.

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