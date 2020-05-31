СК расследует нападение бандитов на силовиков в ингушском городе Сунжа

«По данным следствия, 30 мая 2020 года примерно в 15 часов в ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов мероприятий по задержанию участников незаконного вооруженного формирования в городе Сунжа неустановленные лица в количестве двух человек с применением имевшегося при себе огнестрельного оружия совершили посягательство на жизнь сотрудников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ответного огня нападавшие получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте. Среди правоохранителей и гражданских лиц пострадавших нет.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Дело завели по ст.317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 мск 30 мая контртеррористической операции. Режим КТО был введен на территории города Сунжа, на шести улицах.

Установлены личности бандитов, которые скрывались в хозяйственной постройке. По данным информированного источника, это уроженцы Ингушетии. Пострадавших среди силовиков, участвовавших в спецоперации по их нейтрализации, и среди населения нет.

Нейтрализованные планировали совершить ряд терактов в республике.