Конституция

Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию России — Песков

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Нынешняя ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию России, а партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, могут высказывать разные точки зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле относятся к тому, что партия «Яблоко» предлагает бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, а КПРФ — голосовать против, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, для Президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, именно наши граждане поддержали эти самые поправки в Конституцию», — ответил Песков.

Он напомнил, что Путин «неоднократно подчеркивал, что указ соответствующий вступит в силу только после того, если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны».

«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, об этом свидетельствуют, в том числе, социологические исследования.

«Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть поправок была инициирована именно людьми, гражданами и представителями разных слоев общества и, соответственно, эти поправки ими поддерживаются», — сказал Песков.

Он также напомнил, что рабочая группа, которая занималась поправками в Конституцию, состоит из большого количества людей, которые представляют самые различные профессии.

Между тем сегодня Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с социальными работниками заявил, что нормы о мерах поддержки россиян, которые предлагается внести в Конституцию, рассчитаны на годы вперед.

Президент России подчеркнул, что эти нормы должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, а нуждающиеся в помощи получали достаточную поддержку, пишет газета «Известия».

Напомним, внести поправки в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и социальных выплат и финансовая поддержка семей с детьми и другие.

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