Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ингушетии остается на неэпидемическом уровне

Всего за 37-ю неделю заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 149 человек, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения — 2,9, и не превышает уровня расчетного эпидемического порога. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В ведомстве напомнили, что на территории Ингушетии продолжается иммунизация против гриппа.

Эффективность вакцины против гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов.