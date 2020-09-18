Здоровье

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ингушетии остается на неэпидемическом уровне

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По данным еженедельного мониторинга в Республике Ингушетия ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в Роспотребнадзоре по республике.

Всего за 37-ю неделю заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 149 человек, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения — 2,9, и не превышает уровня расчетного эпидемического порога. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В ведомстве напомнили, что на территории Ингушетии продолжается иммунизация против гриппа.

Эффективность вакцины против гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов.

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