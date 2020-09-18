Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ингушетии остается на неэпидемическом уровне
По данным еженедельного мониторинга в Республике Ингушетия ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в Роспотребнадзоре по республике.
Всего за 37-ю неделю заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 149 человек, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения — 2,9, и не превышает уровня расчетного эпидемического порога. Случаев гриппа не зарегистрировано.
В ведомстве напомнили, что на территории Ингушетии продолжается иммунизация против гриппа.
Эффективность вакцины против гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов.