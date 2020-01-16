Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится в Ингушетии на неэпидемическом уровне

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Заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) в целом по Ингушетии находится на неэпидемическом уровне. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За эпидсезон 2019 года в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. По данным лабораторного мониторинга, на территории Ингушетии циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

С началом учебного года проводится ежедневный мониторинг ситуации заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях и в детских дошкольных учреждениях республики.

По состоянию на 27 декабря 2019 г. на территории региона против гриппа иммунизировано 92,4% от плана и 49,9% от численности населения.

Для обеспечения готовности больниц при массовом поступлении больных в период эпидемии гриппа имеется утвержденный план перепрофилирования соматических коек под инфекционные стационары, определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций (стационары, поликлиники, детские консультации, амбулатории).

Произведена корректировка расчетов по прогнозируемому количеству заболевших, лиц, нуждающихся в госпитализации, потребности в коечном фонде, количестве необходимого медицинского персонала, средствах индивидуальной защиты медицинского персонала, аппаратах искусственной вентиляции легких и пульсоксиметрах, а также противовирусных препаратах в условиях эпидемического распространения гриппа в соответствии с МР 3.1.2.0004-10 «Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов РФ на период пандемии гриппа».

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