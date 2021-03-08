Поздравление

Символично, что этот замечательный женский праздник приходит к нам в начале весны — Сластенин

0

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил женщин с 8 марта, отметив — «символично, что этот замечательный праздник приходит к нам в начале весны, когда оживает природа и все наполняется теплом и светом».

По его словам, праздник вызывает особый трепет, душевную теплоту и воплощает в себе все светлое и доброе, что связано с прекрасной половиной человечества. А женщина во все времена была и остается символом красоты, добра и милосердия, справедливости и понимания.

«Великие труженицы, хранительницы домашнего очага, уюта и благополучия в семье, вы вносите в жизнь радость и гармонию. Щедро дарите тепло своим близким, оберегаете в трудную минуту их от невзгод, кропотливо создаете и поддерживаете домашний уют», — подчеркнул Сластенин.

Как считает премьер республики, при всей «слабости» женщин они берут на себя главные заботы о семье, наравне с мужчинами добиваетесь профессиональных высот.

«Ваш самоотверженный материнский труд, готовность мудро и ответственно решать общественные задачи вызывают глубокое уважение и восхищение. Сегодня вы принимаете активное участие во всех сферах жизнедеятельности республики, воспитании детей, сохранении национальных традиций и обычаев. Милые женщины, спасибо вам за вашу мудрость, выдержку и терпение, за то тепло, которое вы несете в своих сердцах», — отметил глава правительства.

Он пожелал женщинам: «Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, а в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Орле
В Ингушетии осудили местного жителя, причастного к смерти 35-летней пассажирки
Адам Цечоев стал победителем всероссийских соревнований по дзюдо в Уфе
Советник министра спорта Ингушетии принял участие в заседании комитета по социальной политике Совета Федерации
Мустафа Чаниев назначен начальником сборной Ингушетии по греко-римской борьбе
Руководитель ДК сельского поселения Инарки стал победителем международного конкурса «Литературный мир»
В музее ингушского МВД прошел урок мужества для студентов ИнгГУ
Этнограф Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии детскую книжку «Шоана, бераш»
Ингушетия в числе регионов, где совершено меньше всего преступлений в сфере IT-технологий
Глава ЦБ считает, что льготную ипотеку в 24 регионах России, в том числе Ингушетии, можно продлить
Зарифу Саутиеву, обвиняемую по «ингушскому делу», отпустили под домашний арест

Главное

Яндекс.Метрика

 