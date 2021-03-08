По его словам, праздник вызывает особый трепет, душевную теплоту и воплощает в себе все светлое и доброе, что связано с прекрасной половиной человечества. А женщина во все времена была и остается символом красоты, добра и милосердия, справедливости и понимания.

«Великие труженицы, хранительницы домашнего очага, уюта и благополучия в семье, вы вносите в жизнь радость и гармонию. Щедро дарите тепло своим близким, оберегаете в трудную минуту их от невзгод, кропотливо создаете и поддерживаете домашний уют», — подчеркнул Сластенин.

Как считает премьер республики, при всей «слабости» женщин они берут на себя главные заботы о семье, наравне с мужчинами добиваетесь профессиональных высот.

«Ваш самоотверженный материнский труд, готовность мудро и ответственно решать общественные задачи вызывают глубокое уважение и восхищение. Сегодня вы принимаете активное участие во всех сферах жизнедеятельности республики, воспитании детей, сохранении национальных традиций и обычаев. Милые женщины, спасибо вам за вашу мудрость, выдержку и терпение, за то тепло, которое вы несете в своих сердцах», — отметил глава правительства.

Он пожелал женщинам: «Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, а в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия».