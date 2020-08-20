Символическую «дверь входа» в турецкий город Бодрум передали председателю РТДС Ахмету Паланкоеву

Как сообщил газете «Ингушетия» заместитель директора РТДС Тимур Кайыран, по случаю начала большого делового визита, организованного Российско-турецким деловым советом по запросам предпринимательских сообществ, градоначальником Бодрума был дан торжественный ужин. Паланкоев и Арас в неформальной обстановке обсудили текущее положение дел и актуальные запросы предпринимателей в области развития российско-турецких деловых связей.

Председатель РТДС отметил повышенный интерес предпринимателей и граждан к региону и желание провести ряд культурных и деловых мероприятий с участием российских организаций непосредственно в Бодруме, говорится в релизе.