Силовики проверяют точки реализации ювелирных изделий в крупнейших торговых центрах в Ингушетии

«Проверочные мероприятия проходят близ центрального рынка «Фабрика», доступ к объектам закрыт. Проверяются известные точки, где реализуют золотые изделия, ТЦ «Корона» и так называемое «Синее здание», которое и ранее обыскивалось», — сказал источник.

Он отметил, что у зданий собрались десятки людей, родственники продавцов ювелирных изделий, которые хотели пройти, но их не пустили.

Предположительно, обыски проводит не местная полиция.