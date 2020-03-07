Силовики проверяют точки реализации ювелирных изделий в крупнейших торговых центрах в Ингушетии
Правоохранительные органы с утра проводят обыски в двух крупнейших торговых комплексах в регионе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Проверочные мероприятия проходят близ центрального рынка «Фабрика», доступ к объектам закрыт. Проверяются известные точки, где реализуют золотые изделия, ТЦ «Корона» и так называемое «Синее здание», которое и ранее обыскивалось», — сказал источник.
Он отметил, что у зданий собрались десятки людей, родственники продавцов ювелирных изделий, которые хотели пройти, но их не пустили.
Предположительно, обыски проводит не местная полиция.