Обыск

Силовики проверяют точки реализации ювелирных изделий в крупнейших торговых центрах в Ингушетии

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Правоохранительные органы с утра проводят обыски в двух крупнейших торговых комплексах в регионе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Проверочные мероприятия проходят близ центрального рынка «Фабрика», доступ к объектам закрыт. Проверяются известные точки, где реализуют золотые изделия, ТЦ «Корона» и так называемое «Синее здание», которое и ранее обыскивалось», — сказал источник.

Он отметил, что у зданий собрались десятки людей, родственники продавцов ювелирных изделий, которые хотели пройти, но их не пустили.

Предположительно, обыски проводит не местная полиция.

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