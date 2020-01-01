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Силовики провели обыски в домах, напавших на пост ДПС и центре культурного развития в Магасе

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В рамках расследования дела о нападении на въездной пост в Магасе силовики провели обыски в домах бандитов в Назрани, а также в центре культурного развития в Магасе, где, предположительно, работал охранником один из них Ахмед Имагожев, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Информации о задержанных по этому делу нет», — сказал собеседник издания.

По его словам, установлен владелец автомобиля, на котором двое молодых людей совершили дерзкое нападение на пост.

«Мизиев и Имагожев передвигались на отечественном автомобиле «Lada Granta». На этой машине они сбили сотрудника ДПС на посту близ дороги в Магас. Установлено, что владельцем транспортного средства является И. Мизиев 1971 года рождения», — сказал он.

Он добавил, что один из пострадавших является наркополицейским.

По данным пресс-службы регионального МВД, 31 декабря 2019 года около 17:30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас.

В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. Бандиты нейтрализованы.

На место происшествия выезжало руководство МВД по региону.

Как сообщала официальный представитель ведомства Ирина Волк, в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД отдела МВД России по Магасу старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев.

У полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

По данным источника агентства, один из нападавших — Микаил Мизиев — был убит, второй, Ахмед Имагожев, известный армрестлер, с ранениями доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

«У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение», — уточнил он.

Источник сообщил, что в связи с трагическим событием, власти республики решили отменить праздничный концерт в Магасе.

Депутаты Народного собрания Ингушетии решительно осуждают циничное нападение на пост ДПС при въезде в Магас, в результате, которого есть убитый и раненые, заявил спикер парламента Магамет Яндиев.

«Новогодний праздник омрачен подлым нападением преступников на сотрудников ДПС республики, выполнявших служебный долг. Уверен, что это страшное преступление будет расследовано в самое ближайшее время, а виновные понесут заслуженное наказание и не уйдут от правосудия», — сказал Яндиев.

Депутаты выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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