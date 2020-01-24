Силовики пришли с обыском в региональный центр обработки итогов ЕГЭ в Ингушетии

«Обыски в РЦОИ были, но точной информации о задержании руководителя регионального центра обработки информации Умара Евлоева нет», — отметил он. При этом не сообщил, в рамках какого дела проводятся следственные мероприятия.

Региональный центр обработки информации создан распоряжением правительства Ингушетии от 4 марта 2014 г. с целью обеспечения организационно-технологического и информационного сопровождения проведения государственной итоговой аттестации в республике. В организации своей деятельности центр взаимодействует с такими структурами, как Рособрнадзор, Федеральный центр тестирования, Федеральный институт педагогических измерений.