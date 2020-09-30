Силовики пришли с обыском к экс-главе ингушского муфтията

«В его доме проведены обыски, затем мы проехали во Владикавказ для дачи показаний следователям», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что пока неизвестно в качестве свидетеля или подозреваемого допрашивают Хаштырова.

«Думаю, что его допрашивают в качестве свидетеля. Сейчас он находится в управлении следственного комитета», — сказал источник.

Также обыски прошли и у имама селения Средние Ачалуки Малгобекского района Адама Малороева. Он, как и Хаштыров, вывезен во Владикавказ.

Напомним, Магомед Хаштыров в качестве исполняющего обязанности возглавил муфтият республики в середине апреля этого года после смерти от коронавируса прежнего руководителя ДУМ Абдурахмана Мартазанова до августовских выборов главы духовного центра.

По итогам открытого голосования в августе Исса Хамхоев, занимавший этот пост более 15 лет, снова избран муфтием республики.

В середине сентября минувшего года Верховный суд региона вынес постановление по иску регионального управления Минюста о ликвидации регионального муфтията.

Сообщалось, что религиозная организация «Духовный центр мусульман Ингушетии» будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц.