Силовики предполагают, что погибший при взрыве автомобиля в Назрани владелец сети проката охолощенного оружия

«По предварительным данным, в машине ВАЗ-2106, в которой произошел взрыв во время досмотра на перекрестке, находился разыскиваемый полицией владелец сети проката охолощенного оружия», — предположил источник.

Силовики получили оперативную информацию о том, что он проживал в одной из квартир в 18-этажном доме в Назрани.

Ранее сообщалось, что при обысках в одном из частных домовладений в селе Экажево в феврале 2020 года мужчина открыл стрельбу по силовикам из пистолета и скрылся. Никто из правоохранителей не пострадал.

Стрелком, по мнению правоохранителей, оказался владелец популярной в республике сети проката охолощенного оружия.

Обыски приводились по оперативной информации о нахождении в его доме боевого оружия. Мужчина выдавал холостое оружие напрокат, которое молодые люди арендовали на свадьбу, для съемок фильмов, роликов. В Ингушетии открыто пять филиалов. Он намеревался запустить такие точки в каждом районе.

При этом источник отметил, что стрелок тогда мог получить огнестрельное ранение. Силовикам удалось задержать двух предполагаемых его сообщников, в том числе водителя автомобиля, на котором он мог скрыться места происшествия.

Силовики провели обыски по ряду адресов в Назрановском районе Ингушетии. В одном из домовладений в сельском поселении Плиево обнаружено помещение (цех), в котором кустарным способом осуществлялась переделка охолощенного оружия в боевое.

В цехе изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества: 23 автомата, пулемет Калашникова, карабин, пистолет-пулемет «Борз», 12 тротиловых шашек, две гранаты, 4 пистолета различных марок, а также более 2 тыс. патронов различного калибра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч.1 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч.1 ст.223 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).