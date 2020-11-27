Силовики предотвратили эскалацию межтейпового конфликта в Назрановском районе Ингушетии

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Конфликт между представителями двух фамилий произошел в сельском поселении Яндаре Назрановского района, один человек пострадал, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«Предположительно, сегодня днем между мужчинами в сельском поселении Яндаре произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в конфликт с применением оружия», — отметил источник.

По его словам, в результате инцидента пострадал один человек, благодаря вмешательству силовиков тяжелых последствий конфликта удалось избежать.

Собеседник издания предположил, что причиной ссоры между представителями двух фамилий мог стать крупный долг, который одна из сторон не возвращает на протяжении долгого времени.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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