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Силовики предотвратили эскалацию межтейпового конфликта на территории ингушской больницы

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Родственники пострадавших в результате конфликта устроили драку на территории Сунженской районной больницы, благодаря оперативным действиям правоохранителей потасовка был пресечена, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«На территории больницы собрались родственники участников конфликта. Словесная перепалка и взаимные угрозы переросли в драку. Потасовку пресекли сотрудники правоохранительных органов» — сказал собеседник издания.

По его данным, для этого силовикам пришлось открыть стрельбу в воздух для разгона дерущихся.

На территории Сунженской ЦРБ усилены меры безопасности.

При этом он отметил, что один из раненых находится в реанимации, мужчине сделали операцию. У него проникающее ранение. Шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в результате перестрелка и поножовщина между двумя группами мужчин во вторник пострадали девять человек.

Как сообщили газете «Ингушетия» в полиции, также накануне у торгового комплекса в Сунже произошел конфликт. По данным полиции, в приемное отделение Сунженской больницы с непроникающим огнестрельным (травматическим) ранением грудной клетки и другими многочисленными телесными повреждениями доставлен 50-летний житель села Аршты.

«В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что травмы потерпевшему причинены двумя неизвестными в ходе внезапно возникшей ссоры близ торгового центра «Сунжа» на пересечении улиц Сайнароева и Бояджиева», — уточнил представитель пресс-службы республиканского МВД.

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