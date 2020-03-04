Силовики нашли оружие у нейтрализованного боевика, а также продукты питания и спальный мешок
Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по розыску возможных сообщников нейтрализованного боевика в лесном массиве Сунженского района, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Ликвидированный в ходе спецоперации участник бандподполья при себе имел оружие, продукты питания, спальный мешок», — сказал источник.
По его данным, сейчас проводятся мероприятия по розыску возможных сообщников бандита и установлению его личности.
Ранее сообщалось, что во время спецоперации в сельском поселении Алкун Сунженского района силовики нейтрализовали одного члена бандподполья.
По данным источника в администрации села, убитый не является местным жителем. Спецоперация в лесном массиве Алкуна завершена.