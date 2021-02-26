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Силовиками задержан один из лидеров ингушского протеста Ахмед Погоров

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Один из лидеров ингушского протеста 2018-2019 годов Ахмед Погоров задержан после двух лет розыска, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах республики.

Он напомнил, что 27 апреля 2019 года сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа, бывший глава МВД республики Ахмед Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу о мартовской акции протеста в Магасе, против соглашения об установлении границ между Ингушетией и Чечней.

Ранее силовики провели не менее восьми обысков в доме Погорова и его родственников в городе Карабулаке.

По уточненной информации один из лидеров ингушского протеста задержан в городе Назрани.  

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