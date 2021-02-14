Сильный ветер до 30 метров в секунду ожидается в горной Ингушетии

МЧС по республике призывает жителей, находясь в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

Безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон (коридоры, встроенные шкафы).

Тем, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется немедленно укрыться в подъезде или прочном здании, не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночных, деревьев.

Телефон доверия Главного управления МЧС Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.