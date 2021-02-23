Сильный снегопад и ветер стали причиной проблемы с приземлением самолета из Москвы в Ингушетии

«К сожалению, погодные условия изменились буквально за 10 минут до посадки самолета — сильный снегопад и боковой ветер со скоростью 17 м/с. Даже обработка тремя тоннами реагента не дала результата. В связи с этим, чтобы не рисковать пассажирами, мы вынуждены были переправить самолет в аэропорт Беслана, так же как и Бесланский аэропорт отправляет свои рейсы, когда полоса не позволяет приземлить у себя», — рассказал собеседник издания.

При этом он отметил, что назначена проверка по поводу комментария командира борта о том, что «в Ингушетии никто не хочет убирать снег».

По его словам, это первый случай изменения маршрута в этом году из-за непогоды.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение якобы от пассажира рейса Utair 549 «Москва - Магас» о том, что сотрудники аэропорта отказались убирать снег на взлетной полосе. По этой причине, по его мнению, борт приземлился в соседнем регионе.