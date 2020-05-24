Сильные дожди в сочетании с грозой, град и шквал ожидаются в Ингушетии
До конца суток 24 мая, в течение суток 25 мая, а также ночью и утром 26 мая в Ингушетии ожидаются очень сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.
Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, на реках возможны подъемы воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.
Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона, по возможности не выходить из дома.