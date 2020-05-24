Прогноз

Сильные дожди в сочетании с грозой, град и шквал ожидаются в Ингушетии

0

До конца суток 24 мая, в течение суток 25 мая, а также ночью и утром 26 мая в Ингушетии ожидаются очень сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, на реках возможны подъемы воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей региона, по возможности не выходить из дома.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 