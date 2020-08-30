Образование

Школы в России должны представить меню для младших классов до 1 сентября

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До 1 сентября все школы на своих сайтах должны опубликовать варианты меню горячего питания для учеников начальных классов, а родители могут ознакомиться с ними и при необходимости внести корректировки. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании.

«До 1 сентября все школы должны опубликовать варианты меню, чтобы родители и все видели, чем детей будут кормить», — сказал Кравцов.

Он отметил, что есть школы, которые оказались не готовы организовать питание для детей, но их не много. Кроме того, Кравцов рассказал о планах поставить новое оборудование в сельские школы. По его словам, за ближайшие четыре года предстоит переоснастить 27 тысяч сельских школ, в которых учатся 25% российских детей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в регионе примерное двухнедельное меню согласовано с Роспотребнадзором и будет передано в образовательные учреждения, а далее каждая школа на основании этого меню будет разрабатывать уже свое. Это завтраки, в которые входят каши, сыр, горячие напитки, а обеденное меню будет состоять из мясных блюд с гарнирами, овощных салатов и напитков: чай, какао, фруктовые и ягодные компоты.

Также недавно в основное меню включено национальное ингушское блюдо дулх-хьалтам, состоящее из вареного мяса, галушек из кукурузной муки и специального соуса к ним.

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