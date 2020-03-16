Карантин

Школы в Ингушетии из-за коронавируса закрывают на карантин

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Со вторника образовательные учреждения в республике закрываются на карантин, сообщили газете «Ингушетия» в родительском комитете.

«Нам сообщили, что с 17 марта объявляется карантин в школах. Детей сегодня отпустили пораньше», — сказал собеседник издания.

По его словам, 16 марта количество занятий в школах сокращены, а уже со вторника учреждения закрываются. Будут ли поводиться уроки с детьми дистанционно, пока неизвестно.

Эту информацию изданию подтвердили в нескольких школах, добавив, что карантин, предположительно, продлится до 30 марта.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб Ингушетии по предупреждению распространения коронавируса принял решение о переносе всех массовых мероприятий в честь 250-летия единения с Россией с 17 марта до 1 мая.

Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России Алихана Калиматова в Назрани с 13 по 16 марта прошло без зрителей.

Медики в ходе проверок не выявили коронавирус у 500 спортсменов, прибывших для участия в состязаниях.

В регионе проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих из-за рубежа гостей и уроженцев республики.

Для госпитализации в случае появления больных в двух инфекционных отделениях имеется 96 инфекционных коек, в случае массового поступления больных планируется дополнительно развернуть 579 соматических коек под инфекционные стационары. Также определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций

Как сообщали в пресс-службе Главы и правительства региона, в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе по поручению и. о. премьера Владимира Сластенина образован оперативный штаб. В его состав вошли представители всех ответственных структур.

В задачу штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.

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