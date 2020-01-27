Школы Ингушетии приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

По информации пресс-службы Минобразования республики, также волонтёры раздавали информационные листовки о прорыве блокады 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме того, в рамках реализации Всероссийской акции памяти каждый обучающийся имел возможность получить от волонтёров 125 граммов чёрного хлеба. Именно такая суточная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» открывает целый Год памяти и славы по всей стране. Пока мы помним о ленинградцах — они живы в наших сердцах. Сохранение памяти о них — это самый простой и доступный способ выразить свои чувства по отношению к ним.