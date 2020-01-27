Акция

Школы Ингушетии приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

0

В рамках реализации Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в школах Ингушетии прошли разноплановые мероприятия: уроки мужества, часы памяти, круглые столы, чтение стихов поэтов-блокадников, демонстрация документальных фильмов и многое другое.

По информации пресс-службы Минобразования республики, также волонтёры раздавали информационные листовки о прорыве блокады 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Кроме того, в рамках реализации Всероссийской акции памяти каждый обучающийся имел возможность получить от волонтёров 125 граммов чёрного хлеба. Именно такая суточная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» открывает целый Год памяти и славы по всей стране. Пока мы помним о ленинградцах — они живы в наших сердцах. Сохранение памяти о них — это самый простой и доступный способ выразить свои чувства по отношению к ним.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Главам регионов СКФО в Пятигорске представили нового полпреда Президента России в округе Юрия Чайку
В сельском поселении Пседах прошел час истории, посвященный блокадному Ленинграду
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел показ фильма о блокадном Ленинграде
Исполняющий обязанности премьера назвал приоритетные задачи ингушского правительства на ближайшее время
В Министерстве культуры Ингушетии обсудили сценарий празднования 250-летия единения с Россией
Правоохранителями Ингушетии выясняются обстоятельства ДТП с пострадавшими
Центр юных натуралистов Назрановского района провёл акцию «Блокадный хлеб»
В Экажево прошёл сход жителей села
Братья Адам и Рустам Талдиевы успешно выступили на чемпионате МВД по боевому самбо в Санкт-Петербурге
Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Джейрахском районе Ингушетии
Глава Ингушетии назвал нового премьера республики человеком с «колоссальным опытом»

Главное

Яндекс.Метрика

 