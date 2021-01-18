Спецтехника

Школы и медучреждения Ингушетии получили 18 единиц нового автотранспорта

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Медицинские и образовательные учреждения Ингушетия получили новые автомашины, выделенные по распоряжению правительства России. Церемония их передачи организациям прошла в столице республики, на площади Алания. Комплекты ключей от 18 единиц транспорта главврачам больниц и поликлиник, директорам школ вручил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

6 легковых автомобилей марки «Лада-Гранта» и УАЗ «Патриот» переданы в соответствии с потребностями лечебным организациям Назрани, Карабулака, Малгобека, Сунженского и Малгобекского районов. Поставленные с целью модернизации первичного звена здравоохранения машины будут использоваться для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарств до жителей удаленных мест.

«Это очень своевременная мера. В условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции потребность в транспорте резко возросла. Новые автомобили крайне необходимы врачам, выезжающим на дом для оказания медицинской помощи больным, заразившимся Covid-19, и пациентам диспансерного учета с хроническими неинфекционными заболеваниями», — отметил Калиматов.

Для безопасного передвижения учащихся школ выделено 12 автобусов «Форд», ПАЗ и ГАЗ. Новым транспортом обеспечены как городские, так и сельские образовательные организации, в том числе коррекционная школа - детский сад в Сунже и начальная школа в сельском поселении Берд-Юрт Сунженского района.

«Не все учреждения находятся в шаговой доступности, немало наших детей в любую погоду добираются до удаленных школ пешком. Понятно, что это обстоятельство не самым лучшим образом отражается на качестве учебы. Совсем другое дело, когда в школу приезжаешь на комфортабельном автобусе, — настроение поднимается, и знания усваиваются лучше. Поэтому важность сегодняшнего события переоценить сложно», — считает Глава Ингушетии.

Он также обратил внимание профильного министерства на ответственность, которой сопровождается эксплуатация школьного автотранспорта.

«Когда речь идет об осуществлении перевозки детей, на первый план выходит обеспечение максимальной безопасности. В этом деле нет мелочей. Важно все — подбор опытных водителей, их медосмотр перед выездом, контроль технического состояния автобусов, обеспечение их охраняемой стоянкой и многое другое. Считаю нелишним напомнить, что все эти вопросы необходимо держать на постоянном контроле», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в конце прошлого года Ингушетия получила 22 кареты скорой помощи, включая 10 реанимобилей класса «С», выделенных также в соответствии с распоряжением правительства России.

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