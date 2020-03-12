Школьников Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою»

«На конкурс принимаются творческие работы от школьников 7-17 лет, посвященные подвигам детей и подростков, которые воевали в годы войны, работали в тылу и сражались в партизанских отрядах. Сбор работ, посвященных детским подвигам, осуществляется на сайте проекта https://detigeroi. ru/ с 25 февраля до 31 марта. 15 апреля по итогам решения жюри будут объявлены победители, а 25 апреля состоится торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт в музее Победы на Поклонной горе», — сказал собеседник газеты.

По его словам, жюри конкурса сформировали известные артисты, общественные деятели, как Дмитрий Дибров, Александр Олешко, директор Музея Победы Александр Школьник, актриса Регина Мянник.