Школьников Ингушетии приглашают к участию в творческом конкурсе «Мои герои большой войны»

«Приглашаем всех школьников в творческой форме выразить почет и уважение всем героям, которые защитили нашу Родину и весь мир от фашизма. Мужчины и женщины, дети и старики — каждый внес свою лепту в Великую Победу, в небе и на земле, на фронте и в тылу, в полях, на заводах, в партизанских отрядах и оккупированных городах — каждый как мог приближал День Победы! Наша главная цель — сохранить и передать память об участниках Великой Отечественной войны подрастающему поколению, раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной», — говорят организаторы мероприятия.

На конкурс принимаются эксклюзивные работы в следующих номинациях: рисунок, видеоролик, поэзия, вокал, танец, оригинальный жанр. Прием работ — до 31 марта.

Подробная информация о конкурсе, а также прием заявок на сайте.