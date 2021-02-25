Конкурс

Школьников Ингушетии приглашают к участию в творческом конкурсе «Мои герои большой войны»

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Школьников Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны», посвященном памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Приглашаем всех школьников в творческой форме выразить почет и уважение всем героям, которые защитили нашу Родину и весь мир от фашизма. Мужчины и женщины, дети и старики — каждый внес свою лепту в Великую Победу, в небе и на земле, на фронте и в тылу, в полях, на заводах, в партизанских отрядах и оккупированных городах — каждый как мог приближал День Победы! Наша главная цель — сохранить и передать память об участниках Великой Отечественной войны подрастающему поколению, раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной», — говорят организаторы мероприятия.

На конкурс принимаются эксклюзивные работы в следующих номинациях: рисунок, видеоролик, поэзия, вокал, танец, оригинальный жанр. Прием работ — до 31 марта.

Подробная информация о конкурсе, а также прием заявок на сайте.

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