Школьников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе рисунков «Эстафета поколений»

Конкурс проводится при поддержке МОО «Русское космическое общество».

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 12 лет.

По итогам конкурса 55 самых интересных работ, среди которых жюри определит 12 победивших, будут представлены в одном из выставочных залов Москвы 17 мая 2020 года.

Юные художники — авторы 55 выставочных работ получат дипломы лауреатов конкурса, а 12 победителей в торжественной обстановке будут награждены дипломами победителей конкурса и ценными подарками.

Приём работ осуществляется до 12 апреля 2020 года. Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4 и более, красками, пастелью или карандашом.

Телефон для справок: +7 926 306-58-28. Положение конкурса.