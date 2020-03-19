Конкурс

Школьников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе рисунков «Эстафета поколений»

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Фонд поддержки и развития семей «Родная семья» приглашает ингушских школьников принять участие во Всероссийском конкурсе художественного рисунка «Эстафета поколений» в честь 75-летия Победы над фашисткой Германией.

Конкурс проводится при поддержке МОО «Русское космическое общество».

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 12 лет.

По итогам конкурса 55 самых интересных работ, среди которых жюри определит 12 победивших, будут представлены в одном из выставочных залов Москвы 17 мая 2020 года.
Юные художники — авторы 55 выставочных работ получат дипломы лауреатов конкурса, а 12 победителей в торжественной обстановке будут награждены дипломами победителей конкурса и ценными подарками.
Приём работ осуществляется до 12 апреля 2020 года. Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4 и более, красками, пастелью или карандашом.

Телефон для справок: +7 926 306-58-28. Положение конкурса.

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