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Школьники сельского поселения Алхасты приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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Школьники сельского поселения Алхасты приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие «Наш мир без террора» было проведено работниками сельского Дома культуры совместно с преподавателем русского языка и литературы Фатимой Шаухаловой.

О злободневности темы и о значимости борьбы с терроризмом в современном обществе ребятам рассказали исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Алхасты Расул Фаргиев, заведующая сельской библиотекой Марет Базгиева и другие.

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