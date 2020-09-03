Школьники сельского поселения Алхасты приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Мероприятие «Наш мир без террора» было проведено работниками сельского Дома культуры совместно с преподавателем русского языка и литературы Фатимой Шаухаловой.

О злободневности темы и о значимости борьбы с терроризмом в современном обществе ребятам рассказали исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Алхасты Расул Фаргиев, заведующая сельской библиотекой Марет Базгиева и другие.