Акция

Школьники Малгобекского района присоединились к акции «Читаем Конституцию Республики Ингушетия»

0

Школьники сельского поселения Южное Малгобекского района приняли участие в акции «Читаем Конституцию Республики Ингушетия», организатором которой выступило региональное министерство культуры.

Мероприятие приурочено ко Дню Конституции Ингушетии, который отмечается 27 февраля.

Напомним, для участия в онлайн-флешмобе, который проходит в аккаунтах социальных сетей учреждений культуры республики, необходимо записать видео с чтением статей ингушской Конституции и выложить его с указанием хештегов #ЧитаемКонституциюИнгушетии, #КонституцияРИ, #ДеньКонституцииРИ, в рамках которого участники читают статьи из Конституции Республики Ингушетия.

«Присоединяйтесь к флешмобу и передайте эстафету другу, а также не забывайте про хештеги, откройте свой профиль аккаунта до окончания флешмобов для репоста в сторис», — призвали жителей Ингушетии в Минкультуры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Численность пенсионеров в Ингушетии в 2020 году увеличилось на более чем 3,3 тыс. человек
В Ингушетии запустили два простаивавших предприятия для создания свыше 1, 7 тыс. рабочих мест
Чайка и Баринов обсудили вопросы подготовки к молодежному форуму «Машук-2021»
Жителя Ингушетии будут судить за смертельное ДТП
В деятельности регионального оператора Ингушетии по обращению с ТКО выявлены нарушения
В Ингушетии в рамках акции «Народная культура для школьников» прошли кулинарные мастер-классы
В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Юнармейцы Ингушетии протянули руку помощи товарищу по братству из Амурской области
Молодых поэтов Ингушетии приглашают на молодежный фестиваль «Берега дружбы»
Школьников Ингушетии приглашают к участию в творческом конкурсе «Мои герои большой войны»
Дом народного творчества Ингушетии продолжает работу по сбору материалов об Ахмете Хамхоеве и Идрисе Цицкиеве

Главное

Яндекс.Метрика

 