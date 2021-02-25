Школьники Малгобекского района присоединились к акции «Читаем Конституцию Республики Ингушетия»

Мероприятие приурочено ко Дню Конституции Ингушетии, который отмечается 27 февраля.

Напомним, для участия в онлайн-флешмобе, который проходит в аккаунтах социальных сетей учреждений культуры республики, необходимо записать видео с чтением статей ингушской Конституции и выложить его с указанием хештегов #ЧитаемКонституциюИнгушетии, #КонституцияРИ, #ДеньКонституцииРИ, в рамках которого участники читают статьи из Конституции Республики Ингушетия.

«Присоединяйтесь к флешмобу и передайте эстафету другу, а также не забывайте про хештеги, откройте свой профиль аккаунта до окончания флешмобов для репоста в сторис», — призвали жителей Ингушетии в Минкультуры.