Школьники Ингушетии уйдут на каникулы с 21 декабря из-за распространения Covid-19

«Это связано с увеличением количества учащихся с диагнозом «ОРВИ» и большим количеством педагогов с подтвержденным заболеванием Covid-19», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

По данным министерства образования и науки республики, за время проведения утренней термометрии среди учащихся школ, положительные результаты (с температурой 37 и выше) выявлены у 2842 детей, они освобождены от занятий. Коронавирус подтвержден у 82 школьников, еще у 3972 — ОРВИ. 585 педагогов находятся на больничном, из них болеющих Covid-19 — 192.

В результате обсуждения ситуации и на основе рекомендаций Роспотребнадзора членами оперативного штаба принято решение об установке периода зимних каникул с 21 декабря 2020 года по 12 января 2021 года.

При этом учебный план будет скорректирован таким образом, чтобы пропущенные темы были включены в программу третьей четверти.