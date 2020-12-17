Каникулы

Школьники Ингушетии уйдут на каникулы с 21 декабря из-за распространения Covid-19

0

Учащиеся школ Ингушетии уйдут на внеплановые каникулы. Такое решение, принятое в четверг на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под руководством Главы республики Махмуда-Али Калиматова

«Это связано с увеличением количества учащихся с диагнозом «ОРВИ» и большим количеством педагогов с подтвержденным заболеванием Covid-19», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

По данным министерства образования и науки республики, за время проведения утренней термометрии среди учащихся школ, положительные результаты (с температурой 37 и выше) выявлены у 2842 детей, они освобождены от занятий. Коронавирус подтвержден у 82 школьников, еще у 3972 — ОРВИ. 585 педагогов находятся на больничном, из них болеющих Covid-19 — 192.

В результате обсуждения ситуации и на основе рекомендаций Роспотребнадзора членами оперативного штаба принято решение об установке периода зимних каникул с 21 декабря 2020 года по 12 января 2021 года.

При этом учебный план будет скорректирован таким образом, чтобы пропущенные темы были включены в программу третьей четверти.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители министерств и ведомств Ингушетии прошли обучение в ЦУР
Работающие пенсионеры заслуживают возобновления индексации — Путин
Путин еще не принял решение, будет ли он участвовать в выборах в 2024 году
Объем поддержки семей с детьми в условиях пандемии может увеличиться с 1 января будущего года
СберБанк на Юге России и Северном Кавказе остается лидером финансового сектора и развивает клиентоцентричную экосистему
Массовая вакцинация необходима, считает Владимир Путин
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 88 человек
Ингушские единороссы провели акцию «Помоги врачу»
Все, что мы делаем по поддержке экономики, связано напрямую с поддержанием рабочих мест — Президент России
Ингушских любителей географии приглашают на онлайн-игру об Антарктиде
С товаропроизводителями Ингушетии достигнута договоренность о недопустимости повышения цен

Главное

Яндекс.Метрика

 