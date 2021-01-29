Экология

Школьники Ингушетии примут участие в конкурсе экологических проектов

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Учащиеся средних общеобразовательных учебных заведений Ингушетии смогут принять участие во Всероссийском конкурсе экопроектов «Моя зеленая школа». Об этом сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

«Чтобы принять участие в конкурсе, школьной команде необходимо самостоятельно или с помощью преподавателя зарегистрироваться на сайте экокласс. рф, разработать экопроект по предложенным направлениям, спланировать необходимые для его реализации действия и подать заявку на сайте. Проекты можно разработать «с нуля» или описать те, которые уже действуют на базе учебного заведения», — рассказали о проекте в ведомстве.

Главная цель конкурса — содействовать внедрению «зеленых» практик в школах и вовлекать молодое поколение в решение экологических проблем доступными для них способами. Авторы лучших работ выиграют призы.

По условиям конкурса, три команды-лидера получат возможность проработать проект с экспертами.

Все команды, разработавшие проект, будут отмечены дипломами участников, а ТОП-10 команд выиграют экологически полезные подарки для школы. Лучшие же экопроекты получат рекомендации от экспертов для внедрения в российских школах, сказано в условиях конкурса.

Мероприятие продлится до конца марта 2021 года.

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