Школьники Ингушетии примут участие в конкурсе экологических проектов

«Чтобы принять участие в конкурсе, школьной команде необходимо самостоятельно или с помощью преподавателя зарегистрироваться на сайте экокласс. рф, разработать экопроект по предложенным направлениям, спланировать необходимые для его реализации действия и подать заявку на сайте. Проекты можно разработать «с нуля» или описать те, которые уже действуют на базе учебного заведения», — рассказали о проекте в ведомстве.

Главная цель конкурса — содействовать внедрению «зеленых» практик в школах и вовлекать молодое поколение в решение экологических проблем доступными для них способами. Авторы лучших работ выиграют призы.

По условиям конкурса, три команды-лидера получат возможность проработать проект с экспертами.

Все команды, разработавшие проект, будут отмечены дипломами участников, а ТОП-10 команд выиграют экологически полезные подарки для школы. Лучшие же экопроекты получат рекомендации от экспертов для внедрения в российских школах, сказано в условиях конкурса.

Мероприятие продлится до конца марта 2021 года.