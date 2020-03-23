Школьники Ингушетии после каникул будут обучаться дистанционно до середины апреля

Напомним, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РИ «Об организации образовательной деятельности в образовательных учреждениях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», на территории республики период весенних каникул установлен с 23 марта по 1 апреля.

Министерство просвещения России рекомендует использовать для дистанционного обучения следующие ресурсы: «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», отдельный телеканал Мособртв — первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира, профориентационный портал «Билет в будущее».

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью сервиса «Яндекс. Учебник». Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная платформа «Учи. ру».