Школьники Ингушетии отметили Всероссийский день ходьбы

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В Ингушетии отметили Всероссийский день ходьбы республиканским турниром по легкой атлетике среди учащихся.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, школьники соревновались в нескольких дисциплинах, в общей сложности на старт вышло почти 100 участников.

Организатором мероприятия выступил Олимпийский совет Ингушетии. Ребята проявили бойцовский характер и показали неплохие результаты. Победители и призёры были награждены дипломами, а все участники мероприятия получили много положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

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