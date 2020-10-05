Школьники Ингушетии отметили Всероссийский день ходьбы

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, школьники соревновались в нескольких дисциплинах, в общей сложности на старт вышло почти 100 участников.

Организатором мероприятия выступил Олимпийский совет Ингушетии. Ребята проявили бойцовский характер и показали неплохие результаты. Победители и призёры были награждены дипломами, а все участники мероприятия получили много положительных эмоций и незабываемых впечатлений.