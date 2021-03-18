Школьникам в Ингушетии рассказали о рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий

«Как известно, наряду с взрослыми могут принять участие в голосовании и школьники, достигшие 14 лет. Работу по информированию граждан было решено начать в общеобразовательных учреждениях Назрановского района среди учащихся 8-11 классов, ведь самыми юными участниками станут именно школьники. Они смогут выбрать именно те территории, в благоустройстве которых больше всего заинтересовано население», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Представители администрации совместно с главой сельского поселения Кантышево рассказали учащимся о реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда», а также о запуске общероссийской платформы, на которой пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, благоустройство которых намечено на 2022 г.

Напомним, в Назрановском районе для благоустройства были выбраны две дворовые территории: в сельском поселении Яндаре — улица Мальсагова, и в сельском поселении Кантышево — улица Мерешкова.