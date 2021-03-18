Благоустройство

Школьникам в Ингушетии рассказали о рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий

0

В Назрановском районе Ингушетии продолжается кампания по информированию населения о рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий на общероссийской платформе.

«Как известно, наряду с взрослыми могут принять участие в голосовании и школьники, достигшие 14 лет. Работу по информированию граждан было решено начать в общеобразовательных учреждениях Назрановского района среди учащихся 8-11 классов, ведь самыми юными участниками станут именно школьники. Они смогут выбрать именно те территории, в благоустройстве которых больше всего заинтересовано население», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Представители администрации совместно с главой сельского поселения Кантышево рассказали учащимся о реализации в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда», а также о запуске общероссийской платформы, на которой пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, благоустройство которых намечено на 2022 г.

Напомним, в Назрановском районе для благоустройства были выбраны две дворовые территории: в сельском поселении Яндаре — улица Мальсагова, и в сельском поселении Кантышево — улица Мерешкова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратурой Джейрахского района Ингушетии выявлены нарушения на объектах спорта
Студия художественного слова «Выдох» приглашает любителей поэзии на интересное мероприятие
Житель Ингушетии получил три года колонии за нападение на почтальона с пенсией
В Пседахе прошел час информации для школьников «Крым в истории России»
В Национальной библиотеке Ингушетии ко Дню воссоединения Крыма с Россией проходит выставка «Общность исторических судеб»
По нацпроекту «Демография» в Ингушетии открылся шестой с начала года детский сад с ясельной группой
Депутат Госдумы от Ингушетии назвал слова Байдена о Путине истерией из-за отсутствия эффекта от санкций
Специалисты ингушского ЦУР откликнулись на жалобу жителя республики
В Ингушетии планируется строительство 20 детских садов
Ингушский грэпплер Гафур Ужахов стал победителем Кубка Казахстана среди юношей
По делу о митинге в Магасе в Ингушетии задержали двух человек

Главное

Яндекс.Метрика

 