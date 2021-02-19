Школьникам сельского поселения Яндаре рассказали об истории создания ингушского костюма
В рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» в ДК сельского поселения Яндаре прошло культурно-просветительское мероприятие для учащихся старших классов на тему «История создания ингушского костюма», сообщила пресс-служба Республиканского дома культуры.
Ведущая мероприятия дизайнер по национальным костюмам Мадина Албогачиева рассказала школьникам об истории традиционного этнического и современного костюма ингушей. Обзору учащихся были представлены курхарсы, ичиги, черкеска мужская и женская, а также современные платья в этническом крое, расписанные и вышитые вручную национальным орнаментом.
Дети с неподдельным интересом слушали рассказчицу и задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.