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Школьникам сельского поселения Яндаре рассказали об истории создания ингушского костюма

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В рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» в ДК сельского поселения Яндаре прошло культурно-просветительское мероприятие для учащихся старших классов на тему «История создания ингушского костюма», сообщила пресс-служба Республиканского дома культуры.

Ведущая мероприятия дизайнер по национальным костюмам Мадина Албогачиева рассказала школьникам об истории традиционного этнического и современного костюма ингушей. Обзору учащихся были представлены курхарсы, ичиги, черкеска мужская и женская, а также современные платья в этническом крое, расписанные и вышитые вручную национальным орнаментом.

Дети с неподдельным интересом слушали рассказчицу и задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

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