Школьникам сельского поселения Яндаре рассказали об истории создания ингушского костюма

Ведущая мероприятия дизайнер по национальным костюмам Мадина Албогачиева рассказала школьникам об истории традиционного этнического и современного костюма ингушей. Обзору учащихся были представлены курхарсы, ичиги, черкеска мужская и женская, а также современные платья в этническом крое, расписанные и вышитые вручную национальным орнаментом.

Дети с неподдельным интересом слушали рассказчицу и задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.