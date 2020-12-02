Коронавирус

Школьникам Нового Реданта рассказали о профилактике коронавирусной инфекции

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района состоялась профилактическая беседа для воспитанников художественной самодеятельности о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией и мерах личной профилактики, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребятам рассказали о том, что такое коронавирус, каковы симптомы заболевания, вызванного новым вирусом, как защитить себя от заражения и как правильно носить медицинскую маску. В связи с угрозой распространения коронавируса школьникам были рекомендованы меры предосторожности в многолюдных местах.

Заведующая сельской библиотекой Марем Коригова провела обзор книжно-иллюстративной выставки «Коронавирус. Истоки пандемии». Она рассказала ребятам о методах эффективной защиты от Covid-19, особенностях его развития и напомнила, что при возникновении малейших подозрений на вирус необходимо обратиться к специалисту.

Как отметила Коригова, в то время как люди во всём мире принимают меры предосторожности для защиты себя, своей семьи и своей общины от коронавирусной инфекции, также важно, чтобы дети продолжали учёбу и чтобы это происходило в доброжелательной, уважительной, инклюзивной обстановке, когда детям оказывается необходимая поддержка. Школы и учителя играют в этом важную роль. Обмен достоверной информацией, основанной на научных данных о COVID-19, поможет уменьшить страхи и тревоги учащихся по поводу заболевания и поможет им справиться со вторичными эффектами, вызванными эпидемией.

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