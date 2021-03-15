Профилактика наркомании

Школьникам Назрановского района рассказали о вреде наркотиков и пользе здорового образа жизни

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В Назрановском районном доме культуры в рамках мероприятия антинаркотической направленности состоялась беседа со школьниками «Скажи наркотикам нет», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Учащимся рассказали о том, какое пагубное воздействие наркотики оказывают на организм человека, завершающееся смертельным исходом, какое социальное зло наркомания наносит обществу, какие есть правила, чтобы не поддаться на провокацию и суметь сказать «нет».

«Подобные мероприятия способствуют развитию у учащихся таких жизненно необходимых навыков, как формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности собственного здоровья и ответственности за него. У детей формируется негативное отношение к наркотическим веществам, умение правильно организовывать свое свободное время», — отмечено в релизе.

Мероприятие проведено с целью пропаганды здорового образа жизни, ознакомления с последствиями употребления наркотиков, формирования негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками.

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