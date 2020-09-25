Школьникам Малгобекского района рассказали об обычаях и традициях ингушского народа

Ребятам рассказали, что традиции и обычаи народа играют важную роль в воспроизводстве культуры, в обеспечении преемственности духовной жизни, в гармоническом развитии общества и личности.

«Доброта, открытость, душевность, собственное достоинство и уважение достоинства другого человека — основные духовные принципы национальной культуры ингушей. Уважение к родителям и старшим, заботливое отношение к младшим, почтительное обращение с женщиной, толерантность к различным культурам, доброжелательность во взаимоотношениях с соседями — это главные постулаты беседы, которые участники мероприятия восприняли с большим вниманием и ответственностью», — сказано в релизе.

В рамках мероприятия были оформлены традиционный ингушский стол и книжно-иллюстративная выставка «Мир дому твоему».