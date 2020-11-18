Школьникам Малгобекского района рассказали, что такое толерантность

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В Доме культуры сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района состоялось мероприятие для школьников в форме урока права «Толерантность — дорога к миру», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребята познакомились с понятием «толерантность», определили принципы толерантного поведения. Участники мероприятия пробовали разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, оценивали степень своей толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них.

Особый интерес вызвала игра «Комплименты», в которой любой желающий присаживался на «волшебный стул», а его одноклассники называли все его положительные качества.

Итогом мероприятия стал собранный участниками цветок дружбы, на котором они указали основные черты, присущие толерантной личности. Школьники сделали выводы о необходимости воспитывать в себе терпимость друг к другу и чужому мнению.

«Будем надеяться, что такие встречи пойдут на пользу ребятам», — отметили ведущие.

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