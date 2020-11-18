Школьникам Малгобекского района рассказали, что такое толерантность

Ребята познакомились с понятием «толерантность», определили принципы толерантного поведения. Участники мероприятия пробовали разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, оценивали степень своей толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них.

Особый интерес вызвала игра «Комплименты», в которой любой желающий присаживался на «волшебный стул», а его одноклассники называли все его положительные качества.

Итогом мероприятия стал собранный участниками цветок дружбы, на котором они указали основные черты, присущие толерантной личности. Школьники сделали выводы о необходимости воспитывать в себе терпимость друг к другу и чужому мнению.

«Будем надеяться, что такие встречи пойдут на пользу ребятам», — отметили ведущие.