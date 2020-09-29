Школа на 540 мест в микрорайоне «Новый» сельского поселения Яндаре будет готова до конца текущего года
Как сообщила пресс-служба администрации Назрановского района, на объекте уже завершено устройство фундаментов, монтаж колонн, смонтирована часть монолитных участков.
Трехэтажное здание на 540 мест строится по современным стандартам, учитывая все необходимое, в том числе и школьников с ограниченными возможностями здоровья.
«Сейчас завершена инженерная подготовка наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Всего на объекте задействовано более 60 рабочих. На сегодняшний день ведутся внутренние отделочные работы. Объект возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — сообщили подрядчики.