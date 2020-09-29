Строительство

Школа на 540 мест в микрорайоне «Новый» сельского поселения Яндаре будет готова до конца текущего года

0

Как сообщила пресс-служба администрации Назрановского района, на объекте уже завершено устройство фундаментов, монтаж колонн, смонтирована часть монолитных участков.

Трехэтажное здание на 540 мест строится по современным стандартам, учитывая все необходимое, в том числе и школьников с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас завершена инженерная подготовка наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Всего на объекте задействовано более 60 рабочих. На сегодняшний день ведутся внутренние отделочные работы. Объект возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — сообщили подрядчики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии будут судить собственника автомойки, где подросток получил электрическую травму
В Ингушетии возобновили дезинфекцию общественных мест после сообщений о росте заболеваемости коронавирусом
По уточненным данным, пожар произошел в помещении на территории фермы в Ингушетии
Активисты ОНФ в Ингушетии предложили назвать сквер в Назрани именем ветерана ВОВ Японца Абадиева
При пожаре в жилом доме в городе Сунжа Ингушетии погиб один человек
В Студии искусств Ингушетии Международный день музыки отметят концертом
Депутат Госдумы Алихан Харсиев оказал больницам Ингушетии помощь
В доме отдыха «Мужичи» осуществляются работы по обрезке и сносу высохших деревьев
В Ингушетии 7 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
В рамках нацпроекта «Демография» для жителей Альтиево построили первый детский сад
Детсады по ингушским проектам могут появиться в любом городе России

Главное

Яндекс.Метрика

 