Школа на 250 мест в сельском поселении Яндаре находится на стадии завершения
В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» в сельском поселении Яндаре завершается строительство школы на 250 мест
Объект находится на стадии завершения. Школа отвечает всем современным требованиям, включая условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Рабочие трудятся не покладая рук, чтобы уложится в поставленный срок. На сегодняшний день в школе ведутся внутренние отделочные работы.
«Маляры, электрики, инженеры стараются на совесть для того, чтобы детям было все самое лучшее», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрановского района.
Кроме того, в сельском поселении Яндаре построен детский сад «Островок детства» по современным стандартам. Здесь имеется все необходимое для маленьких сельчан. Учтены были все нюансы, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день работа завершена, детский садик готовят к открытию в ближайшее время.
Строительством данных объектов занимается ООО «Горец».