«Школа ингушских адатов» Сунженского района Ингушетии провела просветительское мероприятие с молодёжью

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Коллектив Сунженского районного Дворца культуры в рамках всероссийской акции «Народная культура для школьников» провел культурно-просветительское мероприятие с учениками.

Мероприятие, гостями которого стали заместитель председателя Сунженского районного совета депутатов Хаваш Албаков, глава сельского поселения Троицкое Иса Ханиев и художественный руководитель РДНТ Ася Абдурзакова, прошло в первой школе города Сунжи.

Беседу с учащимися образовательного учреждения об ингушской этике, морали и нравственности, культуре, традициях и обычаях провели лекторы «Школы ингушских адатов» Сунженского района Иса Ханиев и Хаваш Албаков. Лекторы также подробно рассказали о предметах быта, домашней утвари, о войлочном искусстве ингушей и т. д.

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