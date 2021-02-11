«Школа ингушских адатов» Сунженского района Ингушетии провела просветительское мероприятие с молодёжью

Мероприятие, гостями которого стали заместитель председателя Сунженского районного совета депутатов Хаваш Албаков, глава сельского поселения Троицкое Иса Ханиев и художественный руководитель РДНТ Ася Абдурзакова, прошло в первой школе города Сунжи.

Беседу с учащимися образовательного учреждения об ингушской этике, морали и нравственности, культуре, традициях и обычаях провели лекторы «Школы ингушских адатов» Сунженского района Иса Ханиев и Хаваш Албаков. Лекторы также подробно рассказали о предметах быта, домашней утвари, о войлочном искусстве ингушей и т. д.