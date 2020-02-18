«Школа ингушских адатов» набирает новых слушателей

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«Школа ингушских адатов» начинает очередной набор слушателей, сообщает пресс-служба Сунженского районного дворца культуры.

Набор осуществляется в две группы: для мальчиков и девочек, по 25 человек. Слушателями могут быть учащиеся старших классов общеобразовательных школ, студенты, а также молодые люди, которые желают восполнить недостаток знаний об ингушских адатах.

Курс обучения состоит из тринадцати лекций, которые будут проходить в течение трёх месяцев. Обучение бесплатное. По окончании курса, слушателям выдаются сертификаты.

Лекции будут проходить с 5 марта: для мальчиков — каждый четверг, для девушек — каждую субботу. Начало занятий — в 15:00.

Приём заявок на обучение осуществляют социальный отдел администрации Сунженского района и Сунженский районный советом депутатов. Телефоны для справок: 8(928)790-95-58 и 8(928)742-24-28.

Напоминаем, что главной целью «Школы ингушских адатов» является сохранение и укрепление ингушских обычаев и традиций, а также привитие молодым людям лучших качеств ингушского народа.

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