Шествие «Бессмертного полка онлайн» завершено

«Главный смысл всего, что мы делаем, — в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, — считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой. — И то, как люди откликнулись на нашу акцию «Бессмертный полк онлайн» еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так».

Когда невозможность проведения традиционного шествия стала очевидной, его организаторы в кратчайшие сроки мобилизовались для создания онлайн-версии «Бессмертного полка». Силами партнеров ПАО «Сбербанк» и Mail. ru Group были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они помогли принять порядка 3 миллионов заявок на участие в проекте.

Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами «Волонтеров Победы», партнеров «Бессмертного полка России». При увеличении потока заявок к ним присоединились активисты «Поискового движения России», «Клубов исторической реконструкции России» и другие неравнодушные историки — всего было задействовано около 4 тысяч человек.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны РФ предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День Военно-Морского Флота России. Однако Президент подчеркнул, что всё будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Если безопасность участников обеспечить не удастся, марш снова перенесут на более поздний срок.