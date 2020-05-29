Шествие «Бессмертного полка онлайн» завершено
Шествие «Бессмертного полка онлайн» завершено, сообщили организаторы мероприятия. Оно длилось 20 дней, за это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира.
«Главный смысл всего, что мы делаем, — в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, — считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой. — И то, как люди откликнулись на нашу акцию «Бессмертный полк онлайн» еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так».
Когда невозможность проведения традиционного шествия стала очевидной, его организаторы в кратчайшие сроки мобилизовались для создания онлайн-версии «Бессмертного полка». Силами партнеров ПАО «Сбербанк» и Mail. ru Group были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они помогли принять порядка 3 миллионов заявок на участие в проекте.
Все анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами «Волонтеров Победы», партнеров «Бессмертного полка России». При увеличении потока заявок к ним присоединились активисты «Поискового движения России», «Клубов исторической реконструкции России» и другие неравнодушные историки — всего было задействовано около 4 тысяч человек.
Напомним, ранее Президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны РФ предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День Военно-Морского Флота России. Однако Президент подчеркнул, что всё будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Если безопасность участников обеспечить не удастся, марш снова перенесут на более поздний срок.