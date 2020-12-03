Шесть улиц благоустроят в Малгобеке в рамках нацпроекта в 2021 году

«На официальном сайте ведомства был вывешен список улиц, из числа которых необходимо было выбрать те, благоустройство которых необходимо в первоочередном порядке. Для благоустройства жители города выбрали улицы Красноармейскую, Тимирязева, Трудовую, Горскую, Гоголя (от ул. Малгобекской до Херсонской) и Нурадилова», — сказал собеседник.

По его словам, благоустройство улиц включает в себя установку тротуаров, уличного освещения, асфальтирование дорожного полотна и озеленение общественных территорий.

«Осуществление такого рода реконструкции городских дорог выполняется на внебюджетные средства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Главная цель данного проекта — сделать город более комфортным и безопасным для жителей, а также увеличить количество граждан, принимающих участие в вопросах развития города», — добавили в Минстрое.

Отметим, что в 2020 году в Малгобеке в рамках нацпроекта было также благоустроено 6 общественных территорий. Муниципалитет выполнил все взятые на себя обязательства досрочно и стал одним из первых, кто реализовал нацпроект в первоочередном порядке.