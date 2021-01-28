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Шесть общественных территорий благоустроят в Малгобеке в рамках нацпроекта

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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городе воинской славы Малгобеке благоустроят шесть общественных территорий, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В текущем году планируется благоустройство 6-ти общественных территорий на улицах Гоголя, Красноармейской, Тимирязева, Трудовой, Горской и Нурадилова. Как только погода позволит, мы начнем работы по реализации программы», — говорится в сообщении.

Отметим, что создание современных и комфортных условий в городах и селах страны — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды». В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.

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